تحقيق ل"سي إن إن".. يكشف انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن غامض بصحراء النقب

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ونقل التحقيق عن 3 إسرائيليين عملوا في مركز الاعتقال، الذي يدعى "سدي تيمان" الصحراوي، قولهم إن "الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت مركز احتجاز في صحراء النقب (جنوب)".وتظهر صورة مسربة، حصلت عليها "سي إن إن"، لمركز الاعتقال أسيرا فلسطينيا معصوب العينين وذراعيه فوق رأسه.وقال أحد الشهود الإسرائيليين الثلاثة إن "الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال التي يحشر فيها الرجال معصوبي الأعين، ويمنعون من التحدث والحركة"".وأضاف أن "الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانا ببتر أطراف الأسرى الفلسطينيين بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن".وتحدث الإسرائيليون الثلاثة، الذين عملوا في مركز الاعتقال، علنا معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية.وقال أحد المصادر، الذي كان يعمل مسعفا في المستشفى الميداني، "لقد جردوهم من إنسانيتهم".وأضاف مصدر آخر أن جنود الاحتلال استعملوا الضرب مع المعتقلين ليس بناء على معلومات استخبارية ضدهم، وإنما باعتباره عقاباً على ما فعله الفلسطينيون في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وردا على طلب "سي إن إن" للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال جيش الاحتلال، في بيان: "يضمن الجيش السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين، ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك من جانب جنوده والتعامل معه على هذا الأساس".وأردف "في حالات مناسبة، يتم فتح تحقيقات لدى شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية عندما يُشتبه في سوء سلوك يبرر هذا الإجراء".وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين..ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.