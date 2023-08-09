تدريبات تشبه حرب أوكرانيا.. 4 رسائل من حدود بيلاروسيا للغرب

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فيما تستمر بيلاروسيا في تدريباتها العسكرية المفاجئة قرب الحدود البولندية والليتوانية، يتوالى وصول المزيد من قوات "فاغنر" الخاصة إلى مينسك عقب تمرد قصير الوقت ضد السلطات الروسية انتهى باتفاق أنهى تمردهم المسلح نهاية حزيران (يونيو) الماضي.مناورات بيلاروسيا التي انطلقت قبل يومين، تستند بحسب وزارة الدفاع الروسية إلى تجارب من العملية العسكرية الخاصة، وتشمل استخدام طائرات دون طيار والتفاعل بين وحدات الدبابات و(مختلف الأسلحة الخفيفة) والبنادق الآلية مع وحدات الفروع العسكرية.وحسب ما يرى محللون، فقد صبت التدريبات العسكرية البيلاروسية مزيدا من الزيت على الأجواء المشتعلة في بولندا خشية أن تكون مجرد المناورات "بروفة" لتدخل قوات فاغنر في وارسو على خلفية تضامن الدولة البولندية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا؛ يأتي ذلك في ظل ترجيح النائب الروسي أندريه كارتابولوف (نائب وزير الدفاع سابقا) وجود تحضيرات روسية لشن هجوم على بولندا تقوم به مجموعة من مقاتلي فاغنر.وحول تلك التحركات الأخيرة، يقول نعومكن بورفات المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، إن اتخاذ بيلاروسيا قرارا بنقل قوات عسكرية تضم مقاتلي فاغنر قرب حدود بولندا يعزز مخاوف الدول الأوروبية جميعا من تحرشات محتملة بدولة تتمتع بعضوية حلف الناتو، لا سيما أن المنطقة التي تضم التدريبات ستشهد نشر فرق وتشكيلات قتالية والقيام بواجب قتالي على أعلى مستوى.وتابع الباحث الأوكراني، خلال تصريحاته بالقول إن هناك رسائل مبطنة من التدريبات العسكرية في بيلاروسيا تريد أن ترسلها روسيا وحليفتها مينسك إلى أوروبا وحلف الناتو، وهي أن حدود الدول الأعضاء بالحلف ستظل مستباحة بمختلف الطرق ويمكن التحرش بها عسكريا بأي وقت.وتزايد وصول أعداد من قوات فاغنر في فرق صغيرة يجعل من تعدادهم بشكل فعلي أمر صعب وهو أمر يزيد مخاوف الغرب.وأمر آخر يثير مخاوف الغرب وهو اتخاذ أراضي بيلاروسيا منصة للانطلاق والهجمات صوب أوكرانيا، كما يمكن أن يتبدل الأمر باتجاه بولندا يوما ما.كما أن المخاوف تتعزز لدى الأوروبيين من حقيقة دور فاغنر في مينسك ووجودهم لمهام عسكرية لصالح روسيا غير تدريب الجيش البيلاروسي.ويقول الباحث التركي في الشأن الدولي، فراس رضوان أوغلو، إن بولندا وليتوانيا الجارتان لبيلاروسيا لم تقفا مكتوفة الأيدي إزاء التدريبات العسكرية البيلاروسية وعززتا الأمن على الحدود المشتركة بينهم بعد وصول الآلاف من مقاتلي مجموعات فاغنر الخاصة، وقامت بولندا في حزيران (يوليو) الماضي بنشر قوات على حدودها الشرقية ما أثار غضب موسكو.وأضاف أوغلو في تصريحات أن بولندا وليتوانيا لديهما قلق كبير من مناورات مينسك بعد أن حلقت طائرتان هليكوبتر بيلاروسيتان لفترة وجيزة في وقت سابق من الشهر الحالي على ارتفاع منخفض في المجال الجوي البولندي، وهو ما نفته سلطات بيلاروسيا، وأيضا إجراء التدريبات في بيلاروسيا ليس الأول ولن يكون الأخير، ففي نيسان (أبريل) الماضي، أعلنت مينسك عن تدريبات تكتيكية في ساحة تدريب بريست قرب حدود بولندا، ضمت وحدات فوج الصواريخ المضادة للطائرات والتابع للقوات الجوية وقوات من الدفاع الجوي، فضلا عن تواجد عدد غير معلوم لأي جهة من قوات فاغنر في بيلاروسيا.واستعرض الباحث التركي عوامل القلق الأوروبي والبولندي من إجراء المناورات العسكرية البيلاروسية، مشيرا الى أنها تقام بمنطقة إستراتيجية تربط دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا، لاتفيا، وإستونيا) مع دول (الناتو) وفي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تمتد لـ96 كيلومترا بطول الحدود البولندية الليتوانية.كما تفصل (منطقة المناورات) بيلاروسيا عن منطقة كالينينغراد العسكرية الروسية شديدة التسليح المطلة على بحر البلطيق.وتستند المناورات إلى تجارب من "العملية العسكرية الخاصة" وهو مصطلح تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا.ويتواجد نحو 7 آلاف من مقاتلي فاغنر في معسكر قريب من بلدة أسيبوفيتشي على مسافة 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية، وتتزامن التدريبات مع تزايد التوترات السياسية بين بولندا وبيلاروسيا إثر قضية المهاجرين في العام 2022 على الحدود المشتركة.وفي وقت سابق اتهمت بولندا والدول الغربية بيلاروسيا بتنفيذ "حرب هجينة" ضدها عبر تشجيع وتنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي؛ فقد أعلنت بولندا، مؤخرا أنها ستنقل وحدات عسكرية من غرب البلاد إلى شرقها تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاغنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.-(وكالات)