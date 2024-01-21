الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.

 

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم". 

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وأضاف أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".
ومن المقرر أن تعقد الولاية يوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.


وأعرب الرئيس السابق عن خيبة أمله من أن أنصار الديمقراطيين سيتمكنون أيضا من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، قائلا إن ذلك سيفيد منافسته السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ووفقا لترامب، فهي "تستخدم أموال الديمقراطيين المتطرفين"، ويريدها خصومها أن تفوز بالترشيح لأنهم يستطيعون بعد ذلك الفوز بسهولة في الحملة التمهيدية ضدها. أما المنافس الآخر، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فقد "انتهى" بالفعل، وفقا لترامب.-(وكالات)

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