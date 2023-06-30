الجمعة 30 حزيران 2023
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ترامب لا يستبعد تقديم أوكرانيا تنازلات لصالح روسيا

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الوقت قد حان لأن تبذل الولايات المتحدة محاولة لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى السلام، غير مستبعد تقديم كييف تنازلات إقليمية لصالح موسكو.اضافة اعلان

وقال ترامب في تصريحات: "أعتقد أن أهم شيء يجب أن تفعله الولايات المتحدة الآن هو إعداد السلام، والجمع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام. حان الوقت الآن للقيام بذلك جمع الطرفين معا لفرض السلام".

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وأضاف ترامب "أريد أن يتوقف الناس عن الموت في هذه الحرب العبثية".

في الوقت نفسه لم يستبعد ترامب في تصريحاته، أن يضطر نظام كييف إلى التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الأعمال العدائية.

وسبق أن صرح ترامب سابقا أنه في حال كان رئيسا فإنه مستعد لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

بدوره قال فيفيك راماسوامي الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تصريحاته مؤخرا، إنه يجب على واشنطن إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات جادة لروسيا من أجل إنهاء النزاع والتركيز على الصين. (روسيا اليوم)
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