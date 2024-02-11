ترامب يتوعد بترحيل واسع للمهاجرين في حال انتخابه

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رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برفض الكونغرس الأميركي مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة، وتعهد بعمليات ترحيل واسعة للمهاجرين إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.ويأتي ترحيب ترامب بعد رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس السبت مشروع إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة بشأن إقراره.وتشير التقارير إلى أن ترامب استخدم نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة مشروع القرار، حارما بذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المرجح أن يواجهه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة.وقال ترامب خلال تجمع انتخابي أمس السبت في ولاية كارولينا الجنوبية "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لجو بايدن".وأشاد ترامب بأداء أعضاء الكونغرس الجمهوريين ودورهم في عرقلة إقرار مشروع القانون، وقال إن "المجموعة كلها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".وأكد ترامب أن ترحيل المهاجرين سيكون في سلم أولوياته في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وأضاف "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن، وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار آخر".وبنى الرئيس السابق شعبيته في حملته الرئاسية الأولى في عام 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض، من خلال وعوده بمحاربة الهجرة وبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك للحد من تدفق المهاجرين إلى أميركا.ويخوض الرئيس السابق معركة انتخابية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، وتشير التوقعات إلى أنه المرشح الأكثر حظا في الفوز بترشيح الحزب، رغم محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن. الفرنسية