 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترامب يستبعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

 استبعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس السابق دونالد ترامب، أن ينسحب منافسه الرئيس، جو بايدن، من السباق الرئاسي، رغم الضغوط التي يمارسها عليه بعض حلفائه الديمقراطيين بسبب مخاوفهم إزاء وضعه الصحي.

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وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الإثنين: "يبدو لي أنه باق فعلاً (في السباق)، فهو مغرور ولا يريد الاستسلام، لا يريد أن يفعل ذلك".


وفي مقابلته، قدم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا، التي فقد بايدن في بعض أجزائها تسلسل أفكاره، وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك.

 

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديمقراطي في تلك المناظرة: "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدمها غير منطقية إلى حد بعيد"، حسب وكالة فرانس برس.


ولفت ترامب إلى أنه تعمّد عدم النظر كثيراً إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدث. وقال: "ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضم إعطاء بعض الإجابات السيئة حقاً".


وتابع: "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمعة ليس لها أي معنى أو منطق".


وكان بايدن قد وجه خطابا للديمقراطيين في الكونغرس يفيد فيها بأنه مستمر في ترشحه لإعادة انتخابه،  وذلك بعد مطالبات متزايدة له بالتنحي عن السباق الرئاسي.

 

وقال بايدن في الرسالة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "أريدكم أن تعلموا أنه على الرغم من كل التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، فإنني ملتزم بشدة بالبقاء في هذا السباق، وخوض هذا السباق حتى النهاية، والتغلب على دونالد ترامب". 


وأضاف الرئيس الأميركي: "لم أخسر بعد، وقد انتصرت في الانتخابات السابقة، وسأفوز مرة أخرى".


كما اعتبر أن الناخبين الأميركيين لا يزالون يريدون ترشحيه بانتخابات الرئاسة، معتبرا أنه أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب، و"لن يذهب إلى أي مكان".


واعترف بايدن بأن المناظرة "كانت ليلة سيئة" معربا عن "ندمه"، لكنه أشار إلى قيامه بالعديد من الأنشطة بعدها.


والأحد عاد بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، إلى مسار حملته الانتخابية، إذ توجه  إلى كنيسة ماونت إري في فيلادلفيا، حيث شوهد وهو يدندن ويربت على ركبته فيما يستمع إلى تراتيل جوقة الغوسبل.


واكتفى بإشارة مبطنة إلى الأزمة التي تهز ترشيحه لولاية ثانية منذ مناظرته مع ترامب، قائلا في ملاحظات مقتضبة: "أعرف.. لا أبدو وكأني في سن الأربعين، لكن لدي خبرة كبيرة"، مؤكدا أن "ما من أحد منا كامل".


واستطرد: "يجب أن نوحد البلاد مجددا. هذا هدفي. وهذا ما سنحققه"، فيما راح الحضور يصرخ: "4 سنوات إضافية"، نقلا عن الحرة.

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