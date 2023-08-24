الجمعة 25 آب 2023
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ترامب يهاجم بايدن ومنافسيه ولا يستبعد حربا أهلية بأميركا

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
ترامب
 هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسيه لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض والرئيس الديمقراطي جو بايدن في مقابلة بُثت الأربعاء الماضي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بالتزامن مع أول مناظرة للمرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية.اضافة اعلان
وقال ترامب -منذ الدقائق الأولى من المقابلة المسجلة مسبقا التي أجراها معه مقدم البرامج سابقا على فوكس نيوز تاكر كارلسون- "قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة" التي تجري في ميلواكي بولاية ويسكونسن.
وأضاف "هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين، وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشحين للرئاسة؟"
ورغم وجود سيدة وشباب وآخرين ممن تخطوا السبعين من العمر ضمن المرشحين، فإن شبح ترامب هو ما يجمع ويغلف كل هؤلاء المرشحين، سواء في سابق علاقتهم به، أو التغير الذي حدث على مواقفهم منه.
يبقى أن ترامب ما زال يُعدّ المرشح الأوفر حظا في السباق طبقا لكل استطلاعات الرأي التي ترصد شعبية المرشحين الجمهوريين على بطاقة الحزب للسباق الرئاسي في 2024.
ويتخوف المرشحون وشبكة فوكس الإخبارية -التي تستضيف المناظرة- من تأثير غياب ترامب على جذب انتباه الناخبين والمشاهدين الجمهوريين في الوقت الذي يتفوق فيه ترامب على أقرب منافسيه (رون ديسانتيس) بما يزيد على 50 نقطة.
ورد الملياردير -على مدى نحو 45 دقيقة- على أسئلة كارلسون الذي يجسد الأوساط الأميركية المحافظة، في مقابلة شملت مواضيع متنوعة وغير متوقعة أحيانا؛ مثل وفاة الملياردير جيفري إيبستين في السجن بعد إدانته بتهمة استغلال قاصرات، وقال عنه ترامب "أعتقد أنه انتحر على الأرجح"، وعلاقة الرئيس السابق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
لكنه ركز انتقاداته بشكل خاص ومتكرر على بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020 والمرشح لولاية ثانية. وقال عنه "لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم"، مضيفا "أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول إنه بطل رياضي".
وعن خصومه الجمهوريين، رأى ترامب أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "حالة ميئوس منها"، وأعرب عن "خيبة أمله" حيال نائبه السابق مايك بنس.
كذلك تحدث ترامب عن برنامجه، مؤكدا أنه في حال انتخابه ستكون أولويته "إغلاق الحدود" مع المكسيك للحد من الهجرة التي تمثل موضوعا حساسا في الولايات المتحدة.
وسئل عن احتمال نشوب حرب أهلية أو نزاع في الولايات المتحدة فأجاب "لا أدري"، وتابع "ثمة مستوى من الحماس لم أشهده من قبل، هناك مستوى من الكراهية لم أشهده من قبل، وهذا على الأرجح مزيج سيئ". وأكد ترامب- الذي وجهت إليه تهم في 4 قضايا- أن هذه التهم "تافهة ومفتعلة ولا معنى لها".
وسيسلم ترامب نفسه في سجن في ولاية جورجيا، حيث سيوضع قيد التوقيف فترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بكفالة، في إطار التحقيق حول محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.-(وكالات)
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