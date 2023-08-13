الإثنين 14 آب 2023
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ترحيب فلسطيني بقرار السعودية تعيين أول سفير لها لدى فلسطين والاحتلال يهدد بمنعه

آثار التخريب الذي طال مدرسة فلسطينية شرق رام الله من قبل مستوطنين متطرفين-(وكالات)
آثار التخريب الذي طال مدرسة فلسطينية شرق رام الله من قبل مستوطنين متطرفين-(وكالات)

على وقع الترحيب الفلسطيني بقرار السعودية تعيين أول سفير لها لدى فلسطين؛ هددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تحقيق تلك الخطوة، بينما واصلت عناصرها مع المستوطنين التصعيد في الضفة الغربية بشن هجمات وحشية طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط دعوات فلسطينية للرد.

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ويعود سبب اعتراض حكومة الاحتلال على الخطوة الدبلوماسية، التي تتم لأول مرة في تاريخ المملكة السعودية، إلى عدم مشاورتها في أمر يخص الأراضي (الفلسطينية) الواقعة تحت سيطرتها، بما يعكس الخشية من تبعاتها لما تشكله من رسالة دعم سعودية عامة للسلطة الفلسطينية، وتأكيد الموقف السعودي حيال إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، فضلا عن تقديم الدعم المالي والدبلوماسي السعودي الذي تحتاجه السلطة الفلسطينية بشدة.


من جانبها، قالت وزارة الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن توقيت القرار يعكس اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا.


وأضافت أن القرار يشكل، أيضا، امتدادا لمواقف السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين.


وفي وقت سابق؛ رحبت الخارجية الفلسطينية "بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس العاصمة".


بدوره، أكد مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، أهمية الخطوة في تعزيز العلاقات القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين، وذلك عقب تسلّمه "نسخة من أوراق اعتماد السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة للملك سلمان لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس".


وقال الخالدي أن الخطوة ستسهم في تطوير العلاقات بمختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين، مؤكدا "مواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة".


أما السفير السديري فقد أكد، في تصريح سابق، إن هذه "خطوة مهمة"، مشددا على رغبة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين... وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات".

 

وعلى الجبهة الإسرائيلية المعاديّة؛ قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريح أمس لإذاعة "103" الإسرائيلية، إن "حكومته لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، ولن تسمح بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع، لأنهم لم ينسقوا معها"، وفق قوله. 


جاء ذلك على وقع استمرار عدوان الاحتلال وعنف مستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.


ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية مزعومة، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وذلك في إطار مخططاتهم المتواترة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.


كما أقتحم مستوطنون، أمس مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها.


وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن الأهالي في تجمع وادي السيق يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.


وشهدت الضفة الغربية، أمس مزيدا من المداهمات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في جنين.


ونفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة لبلدتيّ عرابة واليامون، في مدينة جنين، وأطلقت الرصاص صوب منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين، الذين أطلقوا بدورهم الرصاص للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.


واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

 

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