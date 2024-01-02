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الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
1:49 م
تركيا تأمر باعتقال 46 مشتبها بتورطهم في مخطط للموساد
العلم التركي
قالت وسائل إعلام تركية، إن المدعي العام أمر باعتقال 46 مشتبها في تورطهم بمخطط لجهاز الموساد الإسرائيلي، لاستهداف أجانب في تركيا. (الجزيرة نت)
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تركيا
الموساد
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