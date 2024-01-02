الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تركيا تأمر باعتقال 46 مشتبها بتورطهم في مخطط للموساد

العلم التركي
العلم التركي
قالت وسائل إعلام تركية، إن المدعي العام أمر باعتقال 46 مشتبها في تورطهم بمخطط لجهاز الموساد الإسرائيلي، لاستهداف أجانب في تركيا. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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