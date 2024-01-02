تركيا تأمر باعتقال 46 مشتبها بتورطهم في مخطط للموساد

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قالت وسائل إعلام تركية، إن المدعي العام أمر باعتقال 46 مشتبها في تورطهم بمخطط لجهاز الموساد الإسرائيلي، لاستهداف أجانب في تركيا. (الجزيرة نت)