الأحد 13 آب 2023
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تركيا تعلن نجاح تجربة فضائية (فيديو)

تركيا تعلن نجاح تجربة فضائية (فيديو)
تركيا تعلن نجاح تجربة فضائية (فيديو)
أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي طورته شركة "روكيتسان" التركية بخبرات محلية ووطنية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر منصة "إكس"، إن الاختبار أجري في منطقة "إينه أدا" بولاية قرقلار إيلي أقصى شمال غربي البلاد، مضيفة أن الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات هندسية متقدمة ضمن جهود تركيا للوصول إلى الفضاء.اضافة اعلان

وأكدت أن جميع الأنظمة الفرعية المهمة للصاروخ تم تطويرها محليا ووطنيا من قبل شركة روكيتسان.


بدوره، قال رئيس المؤسسة خلوق غونغور في بيان، إن تركيا اجتازت حاجزا مهما في تكنولوجيا الصواريخ، مضيفا أن أبحاث تركيا الفضائية ستكسب زخما كبيرا بفضل مستوى تقنيات الصواريخ التي وصلت إليها تركيا.

RT
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