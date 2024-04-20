تركيا تكشف السبب الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

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وحذر فيدان من التداعيات السلبية للتوتر بين "إسرائيل" وإيران.وكشف عن السبب الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ وهو عدم اكتراث الغرب بالاحتلال الإسرائيلي.وأضاف فيدان: "أولويتنا هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس الدولة الفلسطينية".كما حذر من أنه في حال لم يتم احتواء الأزمة في المنطقة فستنتقل إلى شوارع الدول الغربية وبقية دول العالم.وتابع فيدان: "واثقون جدا أن دماء الشهداء في غزة ستكون رمز أمل لجميع الشعوب المظلومة لنيل حقوقها".وأردف: "ما يحدث بفلسطين يثير زلازل بمناطق أخرى، ورأينا كيف أثرت الأزمة على وصول البضائع وعلى الأوضاع شرقا وغربا".