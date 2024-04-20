السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تركيا تكشف السبب الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط

العلم التركي
العلم التركي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد لقائه نظيره المصري سامح شكري في إسطنبول: "ناقشنا قضية غزة وننسق بشكل كامل مع مصر لإيصال المساعدات للقطاع".اضافة اعلان

وحذر فيدان من التداعيات السلبية للتوتر بين "إسرائيل" وإيران.

وكشف عن السبب الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ وهو عدم اكتراث الغرب بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فيدان: "أولويتنا هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس الدولة الفلسطينية".

كما حذر من أنه في حال لم يتم احتواء الأزمة في المنطقة فستنتقل إلى شوارع الدول الغربية وبقية دول العالم.

وتابع فيدان: "واثقون جدا أن دماء الشهداء في غزة ستكون رمز أمل لجميع الشعوب المظلومة لنيل حقوقها".

وأردف: "ما يحدث بفلسطين يثير زلازل بمناطق أخرى، ورأينا كيف أثرت الأزمة على وصول البضائع وعلى الأوضاع شرقا وغربا".
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