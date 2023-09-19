تركيا تهدم 9 مبانٍ بالمتفجرات لهذا السبب (فيديو)

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Dün! Türkiye'de belki de bir ilk...



Depremde ağır hasar gören 15 Katlı 9 Bina ve toplam 540 dairelik Yeşilevler Sitesi Eş Zamanlı Patlayıcı Kullanılarak Yıkıldı...



Yer: Malatya pic.twitter.com/x5TsHoCi0H — Hikmet Geçkil (@HikmetGeckil) September 16, 2023

دمرت السلطات التركية 9 مبان مكونة من 15 طابقا في وقت واحد بولاية ملاطيا، تضررت خلال زلزال كهرمان مرعش في شباط/ فبراير الماضي.وبحسب وسائل إعلام تركية، تم استخدام طن و660 كيلوغراما من المتفجرات لهدم المباني التسعة.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المباني التسعة في ثوان معدودة بعد التفجير.وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجات في 6 شباط/ فبراير الماضي، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلا عن دمار مادي هائل. (RT)