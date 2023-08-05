السبت 05 آب 2023
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تركيا صدرت بندقًا وكرزًا بنحو 2 مليار دولار

تركيا صدرت بندقًا وكرزًا بنحو 2 مليار دولار
تركيا صدرت بندقًا وكرزًا بنحو 2 مليار دولار
حققت تركيا عائدات بقيمة 1.7 مليار دولار من صادرات البندق في 11 شهرا خلال موسم التصدير 2022-2023.
ونشر اتحاد مصدري البندق ومنتجاته في منطقة البحر الأسود بتركيا، السبت المعطيات المتعلقة بموسم تصدير البندق الممتد من 1 سبتمبر/أيلول 2022 وحتى 31 يوليو/تموز 2023.اضافة اعلان
وأوضحت المعطيات أن كمية الصادرات في الفترة المذكورة بلغت 283 ألفا و601 طنا من البندق، بعائدات بلغت قيمتها مليارا و705 ملايين و799 ألف دولار.
وأظهرت أن كمية صادرات البندق في يوليو المنصرم بلغت 21 ألفا و526 طنا بعائدات وصلت قيمتها إلى 126 مليونا و788 ألف دولار.
من جهته، قال رئيس رابطة مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في منطقة بحر إيجة، "خيرالدين أوجاق" السبت، إن قيمة صادرات تركيا من الكرز، وصلت إلى 205 ملايين دولار.
وأضاف أنه بحسب معطيات الرابطة فقد صدرت تركيا كرزًا بقيمة 205 ملايين دولار لغاية 4 أغسطس 2023 مقابل 75 ألف طن.
وأشار أوجاق :"صدرنا العام الماضي 57 ألف طن من الكرز، وبلغنا هذا العام 75 ألف طن".
ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج الكرز. وبيّن :"أنه في عام 2023 زادت صادرات الكرز التركي بنسبة 32 في المائة على أساس الكمية و 54 في المائة على أساس القيمة، وصلنا إلى 54 سوقًا مختلفًا للتصدير، وتمكنا من ذلك زيادة صادراتنا إلى 34 دولة ومنطقة".
وأردف: "بالإضافة إلى أسواقنا التقليدية مثل ألمانيا وروسيا، يحظى الكرز التركي بشعبية كبيرة في بلدان مثل هونغ كونغ وسنغافورة والهند". الأناضول
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