تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لاستئناف تصدير الحبوب.. فهل ترضي موسكو؟

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فيما صرح مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن اتفاقية الحبوب بأن تركيا والأمم المتحدة تعملان راهنا على تطوير مقترحات للجانب الروسي من أجل استئناف الصفقة، فهل ترضى موسكو بتلك المقترحات؟.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المصدر قوله إن الجانب التركي يطور بعض المقترحات في الاتصال مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك قضايا لم تحل بما يتعلق بقضايا مصرفية ما تزال المناقشات جارية حولها.وأضاف المصدر أنه يتوقع تسليم الدفعة الأولى من الشحنات المجانية من الحبوب الروسية إلى البلدان الأفريقية المحتاجة في المستقبل القريب، وقال إن تركيا على دراية بهذه العملية، معتبرا هذه خطوة مهمة للأمن الغذائي للدول المحتاجة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس عبر الفيديو، أول من أمس، إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية.وأفاد بوتين بأن روسيا قررت إرسال ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا، مع توفير التوصيل المجاني، مضيفا أن بلاده مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.وأوضح بوتين أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد لهذا العام، قائلا "فرضت علينا عقوبات في تصدير الحبوب والأسمدة، ومع ذلك نُلام على الأزمة الحالية في السوق العالمية".وكانت روسيا قررت عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود في تموز (يوليو) الماضي، التي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة حول العالم وتوصل إليها بمبادرة من تركيا.ونصت الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.ولم ينفذ البند الأخير بسبب العقوبات الغربية على شركات التأمين وخدمات موانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.في غضون ذلك، قالت وكالة نوفوستي الروسية إنه تم تعيين رئيس أركان القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور أفضالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية خلفا للجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقيل أول من أمس ونقل إلى منصب آخر لم تحدده القيادة الروسية.وكانت وكالة "آر بي كا" الروسية نقلت عن مصادر أن سوروفيكين يقضي إجازة حاليا ولا يزال في إدارة وزارة الدفاع.وعقب التمرد الذي قامت به قوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة داخل روسيا أواخر حزيران (يونيو) الماضي، اختفى الجنرال سيرغي سوروفيكين عن الأنظار، وقالت وسائل إعلام روسية إنه يجري التحقيق معه بتهمة التواطؤ المحتمل مع قائد المجموعة، وإنه قيد الإقامة الجبرية حاليا.إلى ذلك قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن القوات الأوكرانية "حققت مكاسب بالمعارك جنوبي البلاد وسندعمها مهما تطلب الأمر".ونقلت أنباء عن وزير الداخلية الأوكراني أن شخصين قتلا أمس في هجوم روسي استهدف مدرسة في رومني شمالي البلاد، وقبل ذلك قتل 3 أشخاص في قصف روسي استهدفت قريتين بمنطقة ليمان (شرق)، بحسب حاكم مقاطعة دونيتسك.وفي تطور آخر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتوجيه ما سماها ضربة مدفعية مكثفة تجاه مجموعة أوكرانية حاولت اختراق حدود مقاطعة بريانسك الروسية أول من أمس.وكانت موسكو أعلنت أول من أمس أنها دمرت سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممر المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب في تموز (يوليو) الماضي.وفيما تستمر المعارك بين أوكرانيا وروسيا وعلى أكثر من جبهة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس أن الوضع على الجبهات في دونباس بشرق أوكرانيا مستقر.وعبر عن دهشته من دفع نظام كييف بقواته إلى التهلكة، حسب وصفه، قائلا إنه يتم إرسال الجنود الأوكرانيين إلى حقول الألغام تحت ضربات المدفعية الروسية.وكان بوتين اعتبر مؤخرا أن الهجوم الذي يشنه الجيش الأوكراني منذ الرابع من حزيران (يونيو) الماضي قد فشل، وقال إن الأوكرانيين تكبدوا خسائر كبيرة.-(وكالات)