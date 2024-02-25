الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترمب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

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ترمب يتجاوز هايلي في الانتخابات التمهيدية

هزم دونالد ترمب، مساء أمس السبت، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبيّة الواقعة على المحيط الأطلسي، وفق ما أظهرت توقّعات أعلنتها وسائل إعلام أميركيّة.

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وبحسب واشنطن تايمز، يُمثّل فوز ترمب انتكاسة لهايلي التي هي أصلا من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية وتمثل قاعدتها الانتخابية الرئيسية، والتي كانت حاكمةً لها لمدة ستّ سنوات قبل أن تكون سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة.


وفي أوّل تصريحات يُدلي بها بُعيد فوزه، وسط الهتافات والتصفيق، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترمب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو (بايدن) أنت مطرود!".


وتوقّعت وسائل الإعلام الأميركيّة فوز ترمب بعد ثوانٍ قليلة على إغلاق مراكز الاقتراع.- (بترا)

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