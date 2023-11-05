الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل

تشاد
تشاد
قالت الخارجية التشادية إنها استدعت القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.اضافة اعلان
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