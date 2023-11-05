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الأحد 05 تشرين الثاني 2023
9:45 ص
تشاد تستدعي القائم بالأعمال في إسرائيل
تشاد
قالت الخارجية التشادية إنها استدعت القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
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