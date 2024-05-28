تظاهر الآلاف في باريس تنديدا بمجزرة الاحتلال في رفح

تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية، تنديدا بالمجزرة الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، هتف المشاركون خلال المسيرة، "كلنا أبناء غزة" و"عاش نضال الشعب الفلسطيني" و"الحرية لغزة" و"غزة، باريس معك"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها "أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين".



وفرقت شرطة باريس مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص نددوا بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مؤخرا.

وتظاهر هؤلاء بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية عنيفة.

وقال أحد المتظاهرين لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، "الخيار الوحيد في الوقت الحالي هو التظاهر"، فيما عبّر أحد المتظاهرين عن شعوره بالأسف الكبير لما أصاب النازحين في فرح، مؤكدا أنه وعائلته لم يستطيعوا قضاء اليوم بخير وامتنعوا عن تناول الطعام بعد المشاهد القاسية التي وصلت إليهم من موقع المجزرة الإسرائيلية.

