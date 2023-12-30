السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل مقترح قطري لهدنة طويلة في غزة

أسرى مفرج عنهم في غزة -(أرشيفية)
أسرى مفرج عنهم في غزة -(أرشيفية)
قالت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترحا للإفراج عن نحو 50 رهينة في غزة مقابل هدنة لمدة شهر في القطاع.

وأضافت القناة 12 العبرية أن مجلس الحرب ناقش الخميس مقترحا قطريا للإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا في غزة مقابل تهدئة تستمر لمدة شهر كامل في القطاع.اضافة اعلان

وأشارت القناة إلى أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل.

وذكرت أن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

كما أفادت بأن حماس وتل أبيب لم تردا على المقترح بعد لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.

هذا أكدت القناة العبرية بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو منع حضور رئيسي الموساد والشاباك مناقشة أمنية حول العمليات في قطاع غزة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مما يشير إلى حالة التخبط والخلاف الداخلي في القيادة الإسرائيلية.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الشهداء في القطاع الـ21 ألفا وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.-(RT)
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