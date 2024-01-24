الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير أممي: جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس

الدمار في غزة
الدمار في غزة
ذكرت الامم المتحدة اليوم ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في عدد من مجمعات المدن في خان يونس.اضافة اعلان
وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربعة كيلومترات مربعة ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 الف نازح يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومؤسسة أخرى.
وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريراً)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريراً)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.
وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 الف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.-(بترا)
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