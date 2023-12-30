السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت 70% من منازل غزة

قصف غزة
قصف غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الحرب على قطاع غزة ولدت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث، مؤكدة أن إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع.

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وتابعت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي دمر تماما أو ألحق أضرارا بنصف مباني القطاع، فضلا عن قصف كنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تسوق وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس.


وأكدت أن القصف الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، جعلها جميعها غير قابلة للإصلاح.


كما قالت إن الاحتلال دمر بساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية).-(الجزيرة)

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