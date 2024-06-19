تقرير: الاحتلال تسبب بإعاقة عشرات الآلاف من الأطفال في غزة

أعلنت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، أن إسرائيل قتلت وتسببت بإعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.

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وفي اجتماع حول تقرير اللجنة على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، قالت بيلاي، إنه من المحتمل أيضا أن يكون آلاف الأطفال تحت الأنقاض جراء الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على غزة.



وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية أثرت بشكل خطير على البنية التحتية اللازمة لرفاهية الأطفال، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على القطاع، خلف أكثر من 122 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.