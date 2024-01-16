الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

فلسطينيون في غزة يحاولون الحصول على غذاء
فلسطينيون في غزة يحاولون الحصول على غذاء

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت العشرات من الفلسطينيين شمال وادي غزة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات.


وقال المرصد في تقرير عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي لم تكتف بتجويع الفلسطينيين شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

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وأكد أنه وثق "شهادات صادمة عن قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم يوم الخميس الماضي على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي المساعدات الإنسانية"، محملا وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.-(بترا)

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