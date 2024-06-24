 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: روسيا تتجسس على بحرية الاحتلال الإسرائيلي

INS-DRAKON
غواصة دراغون التابعة للاحتلال

قال موقع عبري إن تقريرًا مختصًا أثار القلق لدى "إسرائيل" بأن كشفه عن أن روسيا تتجسس على البحرية الإسرائيلية.


ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن معهد دروكسفورد البحري قوله إنه "تم العثور على سفينة روسية مكلفة بمهام التجسس في منطقة غير عادية في بحر الشمال - وهي ذات أهمية استراتيجية منخفضة نسبيًا".

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وأشار إلى أنه "في وقت المهمة قبل حوالي عشرة أيام، كانت غواصة "دراغون" التابعة لجيش الاحتلال في المنطقة، حيث نفذت "رحلة بحرية تجريبية".


وأضاف أنه "من المحتمل أن تكون السفينة الروسية قد جمعت معلومات عن التوقيع الصوتي للغواصة، كما التقطه الرادار البحري".

 

ودخلت الغواصة الإسرائيلية الخدمة العام الماضي وتكلفة الواحدة منها 550 مليون دولار.


وأضاف الموقع العبري أن "تقرير المعهد يثير قلقًا كبيرًا حول إمكانية جمع معلومات استخباراتية عن البحرية الإسرائيلية من قبل روسيا، مما قد يعرض العمليات والمعدات العسكرية الإسرائيلية للخطر".


وتابع: "ستحتاج إسرائيل إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية معلوماتها وعملياتها البحرية الحساسة في المستقبل".


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