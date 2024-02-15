الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: واشنطن وشركاؤها العرب يضعون خطة للإعلان عن دولة فلسطين

شاب يرفع علم فلسطين
شاب يرفع علم فلسطين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".

اضافة اعلان

 

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و"حماس". وخلال فترة التوقف التي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لنشر التقرير واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذه، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة، مبينا أن  الإعلان عن الدولة الفلسطينية قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.


ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.


تتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وغزة. 


وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين والشركاء العرب إنهم يأملون في إمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.


وفي يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة حول كيفية البدء في قيام دولة فلسطين المستقلة.


وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتقييم الخيارات الممكنة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.


وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب.-(وكلاات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)

بن غفير: لن تقوم دولة فلسطينية طالما نحن في الحكومة

منذ 30 دقيقة
القوات الروسية تطلق صاروخ "يارس" خلال تدريبات نووية في أكتوبر/تشرين الأول 2022

أميركيا: روسيا تطوّر سلاحا نوويا لضرب الأقمار الصناعية

منذ2 ساعة
بايدن

بايدن يمنح حماية قانونية للمهاجرين الفلسطينيين من الترحيل

منذ3 ساعة
الاحتلال يستخدم الفسفور الأبيض في غزة

واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

منذ3 ساعة
القائمة

من هم المرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024؟

منذ24 ساعة
صواريخ دقيقة من لبنان تُصيب 5 أشخاص في صفد

صواريخ دقيقة من لبنان تقتل مجندة وتصيب 7 عسكريين إسرائيليين

14 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ13 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 