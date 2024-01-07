تقييم أميركي: انتصار إسرائيل على حزب الله سيكون صعبا

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تقييم استخباري أميركي أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبا، وجاء في التقييم أن توسيع إسرائيل نطاق حربها لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة.

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كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن، وأن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال حزب الله اللبناني أمس إن "مقاتلي المقاومة الإسلامية أطلقوا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت".



وأضاف بيان للحزب أن قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال إسرائيل ولا بديل رئيسي عنها.-(الجزيرة)