الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع

غزي يتفقد بيته بعد أن قصفته طائرات الاحتلال في غزة-(وكالات)
غزي يتفقد بيته بعد أن قصفته طائرات الاحتلال في غزة-(وكالات)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع قبيل مدة قصيرة من انتهائها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".اضافة اعلان

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.

بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك، رغم بعض العقبات، التي واجهت الوسطاء، اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أسفرت حتى الآن، بعد 6 أيام، عن تبادل عشرات الأسرى بين الطرفين.-(وكالات)

وكانت كتائب القسام طلبت، قبيل الاتفاق على تمديد الهدنة اليوم، من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة، فيما أعلنت حركة حماس، الخميس، أن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.

كذلك، هدد مصدر إسرائيلي بإنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البنتاغون: سفينة حربية أميركية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

البنتاغون: سفينة حربية أميركية تسقط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن

منذ 46 دقيقة
فيديو

3 قتلى و6 إصابات بإطلاق نار في القدس (فيديو)

منذ1 ساعة
الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة

الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة

منذ1 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن يصل إلى "إسرائيل"

منذ2 ساعة
من نشرت الصورة محلّلة محترفة تتمتع بخلفية واسعة في جميع جوانب الشرق الأوسط

مسؤولة "CIA" تنشر صورة داعمة لفلسطين.. تمرد يتأجج داخل إدارة بايدن

منذ19 ساعة
بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)

وكالة: حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

التضامن الحقيقي مع الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تأملات الهدنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إطلاق المشاريع الإستراتيجية في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكرة في ملعب الاتحاد

خالد خطاطبة |اليوم

غزة بعد الحرب.. الخيار الغائب

سميح المعايطة |اليوم

الفرصة الأخيرة في الزمن الأكثر خطورة

مالك العثامنة |اليوم

لماذا نتمثل بالغرب ونثق به؟

غازي الذيبة |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات | منذ13 ساعة
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات | منذ13 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 