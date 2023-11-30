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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع قبيل مدة قصيرة من انتهائها.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.يأتي ذلك، رغم بعض العقبات، التي واجهت الوسطاء، اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أسفرت حتى الآن، بعد 6 أيام، عن تبادل عشرات الأسرى بين الطرفين.-(وكالات)وكانت كتائب القسام طلبت، قبيل الاتفاق على تمديد الهدنة اليوم، من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة، فيما أعلنت حركة حماس، الخميس، أن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.كذلك، هدد مصدر إسرائيلي بإنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.