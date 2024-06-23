تنفيذا لقطع العلاقات الدبلوماسية.. سفير الاحتلال يغادر كولومبيا

غادر سفير دولة الاحتلال كولومبيا تنفيذا لقرار الأخيرة لتبعات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال على خلفية الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.

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وبحسب وكالة أنباء كولومبيا، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارغريتا مانجاريز ستنهي مهمتها الدبلوماسية هناك في نهاية حزيران الحالي.



وفي الأول من أيار الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن "بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة".



وأشار الرئيس الكولومبي الى أن القرار يأتي جراء الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن "عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود، وإذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية".