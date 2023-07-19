تواصل الاحتجاجات المعارضة لتعديلات نتنياهو القضائية

اضافة اعلان

فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، تصاعدت الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.وقد تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة أمس، محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.وأغلق المحتجون ما لا يقل عن 6 طرق سريعة، ونظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد ظهر أمس، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد.وكان خيالة الشرطة انتشروا ليل أول من أمس واستخدموا خراطيم المياه لتفريق بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرق، وقالت الشرطة إنها احتجزت 45 شخصا على الأقل.وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات في وقت يواصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني يرمي إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية وبعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية".ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من الشهر الحالي، وإذا تمت الموافقة على التعديل يصبح قانونا.وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، وهو يؤثر أيضا على تعيين الوزراء.ويأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.ومع استمرار الاحتجاجات التي بدأت قبل 28 أسبوعا على هذه التعديلات تتصاعد في إسرائيل أيضا دعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.ورغم العقوبات المفروضة بموجب القانون الإسرائيلي على مثل هذه الدعوات فإن هذا الاتجاه يقوده ضباط وجنود متطوعون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.وتزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي الحكومة قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".في السياق، حذّر 161 طيارا وضابطا كبيرا بسلاح الجو الإسرائيلي في رسالة بعثوها إلى قائد السلاح اللواء تومير بار من أن الموافقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين "إصلاح القضاء" هي "عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وستحولها من ديمقراطية إلى دكتاتورية".ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تحت عنوان "الوقف الفوري للتطوع في قوات الاحتياط" كتب الطيارون والضباط "نحن الموقعين أدناه، 161 من عناصر القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن عن الوقف الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط".وأرجع الضباط قرارهم إلى عدم استعدادهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم "في ظل نظام تداس فيه أسس الديمقراطية، فيما تتسع الفجوة التي من خلالها يسيرون بالبلاد نحو دكتاتورية كاملة".من جانبه، وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أول من أمس المسألة على طاولة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، محذرا من العواقب.وقال هاليفي في بيان "تتطلب الجبهات المختلفة البعيدة والقريبة على حد سواء من الجيش الإسرائيلي أن يبقى متيقظا لتعزيز الردع، ومن أجل النجاح في الحفاظ على واقع جيد لمواطني إسرائيل".وأضاف أن التحديات الأمنية "تتطلب في الوقت الراهن استعدادا عاليا"، مشيرا إلى أن "كل من يدعو إلى رفض الخدمة العسكرية خلال هذه الأيام يضر بالجيش" كما يضر بأمن إسرائيل.من جهته، قال القائد السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تامير هايمان "نحن في أيام مصيرية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، وأن الجيش "معرض لخطر جسيم وملموس من التفكيك".-(وكالات)