الجمعة 15 أيلول 2023
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توجيه تهمة حيازة سلاح غير قانوني إلى نجل الرئيس الأميركي

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الرئيس الأميركي ونجله
وجهت محكمة فيدرالية أميركية مساء الخميس، إلى هنتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان

ووجهت إلى هنتر بايدن الذي تحول هدفا لليمين الأميركي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه من أنه يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات.
كما تنص تهمة ثالثة على أنه استنادا إلى إفادات كاذبة، اشترى هنتر السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018. ويأتي هذا الحكم ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران، حيث وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية. لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهنتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هنتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.(بترا)
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