توقف قلبه عن الخفقان.. نائب تركي هاجم الاحتلال ووقع أرضاً (فيديو)

أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن العدوان في قطاع غزة، وندد فيها باجراءات قوات الاحتلال في القطاع.



وتحدث النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز بقوة ضد "إسرائيل"، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية.



وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".



اقرأ أيضاً: أجهش بالبكاء.. نائب أوروبي يتحدث بتأثر عن الفلسطينيين

وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".

Turkish MP @HasanBitmez lashes out at Erdogan for cooperating with Israel, immediately collapses. Allah is truly a Zionist. pic.twitter.com/gW0z5JTzKN