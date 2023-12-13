الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توقف قلبه عن الخفقان.. نائب تركي هاجم الاحتلال ووقع أرضاً (فيديو)

النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز
النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز

أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن العدوان في قطاع غزة، وندد فيها باجراءات قوات الاحتلال في القطاع.

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وتحدث النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز بقوة ضد "إسرائيل"، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية.


وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".


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وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".

 

وتحدث بيتماز عن "إسرائيل" في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.


بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام التركية.

 


وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.


وأفاد مراسل الميادين ليل أمس الثلاثاء في قطاع غزة بأنّ عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لما يزيد على 65 يوماً تجاوز 18500 شهيد، فيما زاد عدد الجرحى على 50 ألفاً. -وكالات


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