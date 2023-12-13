توقف قلبه عن الخفقان.. نائب تركي هاجم الاحتلال ووقع أرضاً (فيديو)

أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن العدوان في قطاع غزة، وندد فيها باجراءات قوات الاحتلال في القطاع.

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وتحدث النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز بقوة ضد "إسرائيل"، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية.



وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".



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وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".

Turkish MP @HasanBitmez lashes out at Erdogan for cooperating with Israel, immediately collapses. Allah is truly a Zionist. pic.twitter.com/gW0z5JTzKN — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) December 12, 2023

وتحدث بيتماز عن "إسرائيل" في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام التركية.



وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.



وأفاد مراسل الميادين ليل أمس الثلاثاء في قطاع غزة بأنّ عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لما يزيد على 65 يوماً تجاوز 18500 شهيد، فيما زاد عدد الجرحى على 50 ألفاً. -وكالات