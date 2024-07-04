" جدار فوق وتحت الأرض وتغيير موقع معبر رفح".. الاحتلال يمارس ضغوطا على مصر

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وأكد موقع " Epoch" الإخباري الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة من أحل تنفيذ مخططها لبناء حاجز علوي وسفلي على طول "محور فيلادلفيا" وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي يريد الاحتلال إجراؤها على معبر رفح و"محور فيلادلفيا"وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر تشعر بالقلق إزاء التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التغييرات التي يعتزم جيش الاحتلال إجراءها قريبًا على معبر رفح وعلى حدود قطاع غزة مع مصر.وذكرت مصادر أمنية في إسرائيل أن جيش الاحتلال يعتزم بناء حاجز علوي وسفلي على طول "محور فيلادلفيا" الذي يمتد بطول 14 كيلومترا، لمنع بناء أنفاق التهريب من مصر إلى قطاع غزة.كما يخطط جيش الاحتلال لتغيير موقع معبر رفح وبناء معبر حدودي جديد بالقرب من معبر كيرم شالوم في مثلث الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر.