جلسة في الجمعية العامة بشأن فلسطين عقب الفيتو الأميركي

قرر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، عقد جلسة عامة للجمعية العامة، في إطار البند 63 من جدول الأعمال، بعنوان "استخدام حق النقض" بعد استخدام حق النقض في مجلس الأمن في العشرين من شباط.

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واستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة الاميركية، خلال الجلسة 9552 لمجلس الأمن في إطار البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" من جدول الأعمال.



وفي رسالة أرسلها رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء، يوم أمس الجمعة، أبلغ فيها الدول الأعضاء أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار المقبل الساعة 10 صباحًا (بتوقيت نيويورك) في قاعة الجمعية العامة.- (بترا)