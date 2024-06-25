جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" حيث يستمع الاعضاء الى احاطة من المنسق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.

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وتشمل الاحاطة التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 كانون الأول 2016 الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.



كما تشمل الاحاطة التطورات الاخيرة في غزة ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 الصادر في 10 حزيران، والذي يرحب باقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار.-(بترا)