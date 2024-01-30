جنرال أميركي: إسرائيل لم تتحضر للحرب وأوقعت نفسها في "نيران صديقة"

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وصف إعلان إسرائيل مؤخرا بأن نيرانا صديقة كانت السبب في مقتل ما يقرب من خمس مجمل عسكرييها في الحرب الدائرة في غزة، بأن النسبة مرتفعة حتى بالنسبة للقتال في المناطق المدنية المكتظة.موقع شبكة "إن بي سي نيوز" ذكر أن الإسرائيليين منذ أن بدأوا حربهم على غزة قتل لهم بسبب النيران الصديقة والحوادث 36 مما مجموعه 210 جنديا، ونسبت لخبراء قولهم إن هذه النسبة هي الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.الجيش الإسرائيلي كان نشر قائمة بأسماء 557 جنديا وضابطا بما في ذلك الجنود الاحتياطيين، قيل إن كثير منهم ضباط أمن محليون، كانوا قتلوا خلال الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماصي.هذا العدد من القتلى، أفيد بأن معظمه سقط على الحدود مع قطاع غزة، علاوة على مقتل 220 جنديا أثناء الهجوم البري داخل غزة.الشبكة الإخبارية الأمريكية ذكرت أن " النيران الصديقة" التي قتل إثرها الجنود الإسرائيليون تمثلت "في غارات جوية وبشظايا متفجرات إسرائيلية. وقد دهست عربات مدرعة بعضهم أو تم التعرف إليهم بطريق الخطأ وأصيبوا بنيران الدبابات والقصف والمدافع. هذا بحسب تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر. كانت هناك إصابات أيضا، فيما تخوض إسرائيل حربها الأكثر تعقيدا، حيث تم حشر 2 مليون مدني فلسطيني وعشرات الآلاف من الجنود في جيب غزة الساحلي الصغير".الجنرال الأمريكي المتقاعد شون ماكفارلاند وجد مبررا للإسرائيليين بقوله بعدم وجود خطوات إجرائية من شأنها التقليل من مثل هذا النوع من الضحايا، مضيفا أن القتال في المدن يحرم بالفعل أي قوة من الكثير من المزايا التكنولوجية التي تمتلكها"، مضيفا أن "القتال داخل المباني صعب للغاية".أما جيمس ستافريديس، الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية فقد ساق الأعذار للجيش الإسرائيلي بالنسبة لسقوط هذا العدد الكبير من جنوده بـ"نيران صديقة" في هذه الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تسببت حتى الآن في مقتل 26637 فلسطينيا بينهم أكثر من 10400 طفل، وما يزيد عن 7100 امرأة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.ستافريديس رأى أن إسرائيل لم يكن لديها الوقت لتحضير وتمرين تلك القوة الغازية التي كانت سترسل إلى غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "مفتاح تجنب النيران الصديقة هو ضمان التواصل بين الوحدات المختلفة، المشاة والدبابات والطائرات والمدفعية العاملة مع الحدود الضيقة لغزة".الأميرال الأمريكي المتقاعد ألمح إلى سلوك الجنود الإسرائيليين خلال القتال الدائر في غزة، وإطلاقهم النار بعشوائية، من خلال توجيهه نصيحة إلى كبار الضباط الإسرائيليين على الأرض، بوجوب "تذكير القوات باستمرار بعدم التسرع أثناء القتال".المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في معرض إجابته على سؤال حول معدلات القتل بنيران صديقة في الحرب الدائرة في غزة، وصف الظاهرة بأنها "شيء فظيع". RT