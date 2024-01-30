الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جنرال أميركي: إسرائيل لم تتحضر للحرب وأوقعت نفسها في "نيران صديقة"

جنرال أميركي: إسرائيل لم تتحضر للحرب وأوقعت نفسها في "نيران صديقة"
جنرال أميركي: إسرائيل لم تتحضر للحرب وأوقعت نفسها في "نيران صديقة"
وصف إعلان إسرائيل مؤخرا بأن نيرانا صديقة كانت السبب في مقتل ما يقرب من خمس مجمل عسكرييها في الحرب الدائرة في غزة، بأن النسبة مرتفعة حتى بالنسبة للقتال في المناطق المدنية المكتظة.اضافة اعلان

موقع شبكة "إن بي سي نيوز" ذكر أن الإسرائيليين منذ أن بدأوا حربهم على غزة قتل لهم بسبب النيران الصديقة والحوادث 36 مما مجموعه 210 جنديا، ونسبت لخبراء قولهم إن هذه النسبة هي الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.

الجيش الإسرائيلي كان نشر قائمة بأسماء 557 جنديا وضابطا بما في ذلك الجنود الاحتياطيين، قيل إن كثير منهم ضباط أمن محليون، كانوا قتلوا خلال الحرب المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماصي.

هذا العدد من القتلى، أفيد بأن معظمه سقط على الحدود مع قطاع غزة، علاوة على مقتل 220 جنديا أثناء الهجوم البري داخل غزة.

الشبكة الإخبارية الأمريكية ذكرت أن " النيران الصديقة" التي قتل إثرها الجنود الإسرائيليون تمثلت "في غارات جوية وبشظايا متفجرات إسرائيلية. وقد دهست عربات مدرعة بعضهم أو تم التعرف إليهم بطريق الخطأ وأصيبوا بنيران الدبابات والقصف والمدافع. هذا بحسب تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر. كانت هناك إصابات أيضا، فيما تخوض إسرائيل حربها الأكثر تعقيدا، حيث تم حشر 2 مليون مدني فلسطيني وعشرات الآلاف من الجنود في جيب غزة الساحلي الصغير".

الجنرال الأمريكي المتقاعد شون ماكفارلاند وجد مبررا للإسرائيليين بقوله بعدم وجود خطوات إجرائية من شأنها التقليل من مثل هذا النوع من الضحايا، مضيفا أن القتال في المدن يحرم بالفعل أي قوة من الكثير من المزايا التكنولوجية التي تمتلكها"، مضيفا أن "القتال داخل المباني صعب للغاية".

أما جيمس ستافريديس، الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية فقد ساق الأعذار للجيش الإسرائيلي بالنسبة لسقوط هذا العدد الكبير من جنوده بـ"نيران صديقة" في هذه الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تسببت حتى الآن في مقتل 26637 فلسطينيا بينهم أكثر من 10400 طفل، وما يزيد عن 7100 امرأة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

ستافريديس رأى أن إسرائيل لم يكن لديها الوقت لتحضير وتمرين تلك القوة الغازية التي كانت سترسل إلى غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "مفتاح تجنب النيران الصديقة هو ضمان التواصل بين الوحدات المختلفة، المشاة والدبابات والطائرات والمدفعية العاملة مع الحدود الضيقة لغزة".

الأميرال الأمريكي المتقاعد ألمح إلى سلوك الجنود الإسرائيليين خلال القتال الدائر في غزة، وإطلاقهم النار بعشوائية، من خلال توجيهه نصيحة إلى كبار الضباط الإسرائيليين على الأرض، بوجوب "تذكير القوات باستمرار بعدم التسرع أثناء القتال".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في معرض إجابته على سؤال حول معدلات القتل بنيران صديقة في الحرب الدائرة في غزة، وصف الظاهرة بأنها "شيء فظيع". RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي

إعلام عبري: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية

منذ9 ساعة
الحكم على عمران خان بـ10 سنوات سجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

الحكم على عمران خان بـ10 سنوات سجن بتهمة تسريب أسرار الدولة

منذ12 ساعة
عائلات غزية تتكدس في مدارس الأونروا هربا من جحيم القصف الصهيوني-(وكالات)

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

منذ12 ساعة
صواريخ باليستية للحوثيين

قائد عسكري أميركي: الصواريخ والمسيّرات الحوثية تضرب الهدف خلال 75 ثانية

منذ13 ساعة
قصف غزة

عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ116 من العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ13 ساعة
مجلس الأمن

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 