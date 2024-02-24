السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جنوب أفريقيا تدعو دول العالم إلى الإدلاء بشهادتها ضد إسرائيل

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا

ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة "الإبادة الجماعية".

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وقال مادونسيلا -لوكالة الأناضول- "نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري"، وبناء على ذلك اعتبرت جنوب أفريقيا أن رفع الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي، لضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها".


وتوقّع أن تعلن المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، وبعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة.-(الجزيرة)

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