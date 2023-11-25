السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري
جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري
أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.

ونقلت صحيفة News24 عن الوزيرة قولها: "جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".اضافة اعلان

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.

وصوت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قاتل جورج فلويد يعرض للطعن في سجنه

قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في سجنه

منذ 11 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

ذا هيل: تزايد الانقسامات في الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الأميركية تجاه "إسرائيل"

منذ 43 دقيقة
كاميرون

كاميرون: "إسرائيل" لن تكون آمنة دون أمن واستقرار الشعب الفلسطيني

منذ1 ساعة
مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء

منذ2 ساعة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

جيش الاحتلال يُهاجم حزب الله

منذ2 ساعة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

الرئيس الإيراني: "إسرائيل" لم تحقق أيا من أهدافها

23 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ولي العهد في العريش.. عزة وفخار

د. محمد حسين المومني |اليوم

هل تشكل الهدنة بداية لوقف نهائي للعدوان؟

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 