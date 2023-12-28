الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جولة رابعة لبلينكن في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى" إسرائيل" ومنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.اضافة اعلان
وتواصلت (سي إن إن) مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.
وتأتي رحلة بلينكن المتوقعة بعد أن التقى مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية برون ديرمر الذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة التالية من الحرب بين إسرائيل و”حماس”، مساء الثلاثاء.
وغادر ديرمر، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، البيت الأبيض بعد أكثر من 4 ساعات من اجتماعه مع بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـ (سي إن إن)، إن المناقشات تناولت “الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب يهدف إلى تعظيم التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، وخطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتأمين إطلاق سراح باقي المحتجزين، وكذلك التخطيط لمستقبل غزة ما بعد الصراع”.-(د ب أ)
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