جيروزاليم بوست: الجيش يعثر على جثث إسرائيليين قتلى في قطاع غزة

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أفاد تقرير إخباري إسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على جثث أشخاص إسرائيليين مفقودين خلال تقدمه داخل في قطاع غزة.وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أنه تم العثور على الجثث مساء الجمعة خلال تقدم اللواء السابع في المنطقة الحدودية.ولم ترد تفاصيل بشأن عدد القتلى. وتردد أن اللواء حاصر المنطقة، وتمت إعادة الجثث إلى داخل الأراضي المحتلة.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام بتوغلات محدودة في القطاع قبيل هجوم بري متوقع.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري على موقع “اكس” للتواصل الاجتماعي إن الهدف من هذه العميات هو “تطهير المنطقة من الإرهابيين والأسلحة”.ووفقا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قتل 13 من الـ150 أسيرا الذين أخذتهم الكتائب من إسرائيل في الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع الساحلي. وقالت الكتائب إن هناك أجانب من بين الـقتلى الـ13 إلا أنها لم توضح جنسياتهم. ولم يصدر تأكيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم، وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتحقق من هذا التقرير.-(د ب أ)