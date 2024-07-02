جيش الاحتلال: إصابة 4021 عسكريا منذ بداية الحرب

أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بينهم 3 جراحهم حرجة، وذلك خلال معركة وهجوم للمقاومة الفلسطينية في محيط مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، في حين هدد الاحتلال بعملية عسكرية جديدة في خان يونس.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن إصابة 44 جنديا إسرائيليا خلال اليومين الماضيين بينهم 14 جنديا في قطاع غزة، لترتفع بذلك إصابات الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة إلى 4021 عسكريا من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على غزة.



وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن أمس مقتل جندي واصابة 9 آخرين في معارك برفح جنوبي القطاع، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدِهم خطيرة.



هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، كما زعم القضاءَ على نحو 100 مقاتل وتدمير أكثر من 100 مبنى تستخدمها المقاومة.

كما قصفت قوات الاحتلال مسجدا زعمت أنه مفخخ وأنه كان يُستخدم مخبأ ًللمقاتلين في المنطقة.



عملية جديدة بخان يونس



من ناحية أخرى، كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصف خان يونس تمهيدا لعملية عسكرية جديدة لوّح بشنّها في المدينة.



فبعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان المناطق الشرقية لخان يونس بضرورة إخلائها بذريعة إطلاق صواريخ من داخلها باتجاه مستوطنات في غلاف غزة، شنت الطائرات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم غارات مكثفة على مناطق عدة في المدينة.



وعلى مدى ساعات، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة لغارات جوية وأحزمة نارية. ونشرت مواقع فلسطينية صورا تظهر القصف العنيف خلال الليل.



وقال مراسل الجزيرة إن القصف استهدف مناطق بينها قيزان رشوان في الجنوب ومفرق المطاحن في الشمال وعبسان الكبيرة في الشرق، وأسفر عن شهداء وجرحى.



وأفادت قناة الأقصى الفلسطينية قبيل فجر اليوم بوصول 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة.



ودفع التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية جديدة أعدادا كبيرة من السكان إلى النزوح من المناطق الشرقية لخان يونس، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي النازحين وهم يمضون الليل في الشوارع.



وبالإضافة إلى خان يونس، استهدف القصف الإسرائيلي الليلة الماضية مناطق أخرى بوسط وجنوب قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن الغارات أسفرت عن شهداء وجرحى في مخيم النصيرات.



وقد شهد مستشفى غزة الأوروبي، آخر المستشفيات العاملة في محافظة خان يونس، إخلاء للمرضى والنازحين والمعدات الطبية، وذلك بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء المناطق والأحياء الشرقية.



وأظهرت مشاهد مصورة عمليات إخلاء لأقسام كاملة في مستشفى غزة الأوروبي شملت أقسام المرضى وخيام النازحين الذين حضّروا أغراضهم تمهيدا للانتقال نحو مناطق إيواء جديدة، كما عملت الفرق الطبية على نقل الأجهزة والمعدات الضرورية إلى مستشفى ناصر.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن على السكان والنازحين في مناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان وخزاعة والفخاري والشوكة والنصر الإخلاء بشكل فوري.



ويقع مستشفى غزة الأوروبي ضمن هذه المناطق التي تلقت التعليمات الإسرائيلية.



تقارير إسرائيلية: حدث "صعب" بغزة



على صعيد آخر، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن "حدث صعب ومركب" في غزة، وذلك وسط أنباء عن تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة في محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.



ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون في الحدث الأمني بمحور نتساريم، وأشارت المصادر إلى أن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.



كما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.



ونشرت مواقع فلسطينية صورا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.



وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددا من الجنود أصيبوا في العملية.



وكثفت المقاومة الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال في محور نتساريم الذي تقول تقارير إسرائيلية إن الجيش سيبقي على قوات فيه في المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة.



وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، تستمر المعارك المباشرة بين قوات الاحتلال والمقاومة وسط كثافة عالية في العمليات التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى.-(الجزيرة)