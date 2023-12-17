الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال: حسم المعركة ضد القسام سيستغرق أشهرا

أشرف السنوار على تجديدٍ استراتيجي لحماس كقوة مقاتلة في غزّة
كتائب القسام
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.اضافة اعلان

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.

من جهته أوضح مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 35 جنديا جريحا 8 منهم حالتهم خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 453 قتيلا، وفق بيانات اسرائيلية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
456337

رئيس الأركان الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل 3 محتجزين في غزة

منذ 23 دقيقة
عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

منذ3 ساعة
أكد جاد أبو حمادة أنه من الظلم طرده من المدرسة التي كان طالباً فيها لمدة 10 سنوات

مدرسة أميركية تفصل طفلاً من أصل فلسطيني.. اتهموا والدته بـ”نشر الكراهية”

منذ23 ساعة
داعمون لغزة يقطعون طريق سريع رئيسي في لوس أنجلوس الأمريكية

متظاهرون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس تضامناً مع غزة (فيديو)

16 كانون الأول 2023
صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي: الحوثيون شنوا 3 هجمات وأصابوا سفينة شحن

16 كانون الأول 2023
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

16 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن في 70 يوما

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حتى يتجنب الأردن مفاجآت الإقليم

ماهر أبو طير |اليوم

"السلطة"/ "فتح".. رهان "خاسر-خاسر"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما دلالات مهاجمة "إسرائيل" للأمم المتحدة ومنظماتها؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإضراب.. كلام صريح

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصمت بقوة الغدر

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

نضال المجالي |اليوم

خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

رعد التل |اليوم
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ14 ساعة
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 