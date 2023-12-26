جيش الاحتلال: دبابة تقصف كتيبة إسرائيلية وتقتل جنديين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن داخله كتيبة إسرائيلية.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.



ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه إلى 491 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.



وبلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2023 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 834.



ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.-(وكالات)

