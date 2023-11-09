الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يحذف خبر "تعليق العمليات البرية في غزة"

انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق على غزة
قصف غزة

حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة.
إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأفادت مراسلة RT بأن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، الذي تم تحديثه لاحقا.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 352. -RT 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_24587da58766be9b91d4125eab43a635

"كير" تدين تصريح كيربي حول عدم وجود "خط أحمر" لـ"إسرائيل"

منذ 14 دقيقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (أرشيفية)

السيسي يرفض إدارة غزة ولعب دور في القضاء على حماس

منذ 42 دقيقة
نتنياهو

الاحتلال يخشى من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

منذ2 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن: قد نحتاج إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع في غزة

منذ23 ساعة
أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند

أستاذ تاريخ في جامعة تل أبيب: الشعب اليهودي ليس موجودا وتم اختراعه

08 تشرين الثاني 2023
banda-sea-indonesia-earthquake-110823

زلزال بقوة 6.9 درجات يهز منطقة بحر باندا في إندونيسيا

08 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة تحليلية لنتائج الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هؤلاء سيحكمون غزة!

سميح المعايطة |اليوم

وقائع موت معلن بالبث الحي

مالك العثامنة |اليوم

تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات | منذ13 ساعة
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 