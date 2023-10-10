جيش الاحتلال يدعو سكان غزة للهروب إلى مصر

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نقل موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى "الهرب إلى مصر".وقال لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا".وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.وقال المتحدث "تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين".وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.كما هاجم الجيش البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس في مسجد، والبنية التحتية لحماس في شقة وبناية متعددة الطوابق.يأتي ذلك، بينما سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء 38 جنديا جديدا قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين ما يرفع العدد إلى 122.-(وكالات)