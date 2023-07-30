الأحد 30 تموز 2023
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جيش الاحتلال يستنفر على الحدود مع لبنان

الاحتلال
الاحتلال
عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك عشية جلسة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش إثر تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله.اضافة اعلان
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية يتوقع أن يتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله" واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.
من جانبه، صادق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على خطط عسكرية عملياتية في حال تدهور الأوضاع على الحدود مع لبنان، موعزا برفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود.
ويتوقع أن تحدث استعدادات الجيش الإسرائيلي تصعيدا متزايدا في الشمال، في حين "يفسر تصر الله ما يحدث داخل إسرائيل على أنه ضعف تاريخي"؛ حسبما نقلت القناة 13.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قال، إن "نصر الله يدرس منذ فترة المخاطرة على الحدود لأنه يقيم بشكل خاطئ مستوى الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي لجميع أنواع السيناريوهات"؛ وفقا لما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني.
وأضاف، إن "الاحتجاجات في إسرائيل والتأثيرات على الجيش الإسرائيلي أصبحت جزءا من تقييم حزب الله للأوضاع، وبالتالي ازدادت المحادثات بين حماس وحزب الله حول ما يحدث في إسرائيل".
ولم يستبعد المسؤول الإسرائيلي احتمال وقوع أحداث بالتنسيق بين "حزب الله" و"حماس"، محذرا من أنه "سيكون ذلك خطأ، ولهذا السبب نجري عمليات مراقبة مشتركة وتقييمات للجيش الإسرائيلي و الشاباك والموساد".-(بترا)
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