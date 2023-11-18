جيش الاحتلال يطلب إخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة واحدة

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة "خلال ساعة واحدة"، في وقت يوجد فيه الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين من مناطق أخرى داخل المستشفى.وقال الصحفي الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، رائد لافي، في اتصال هاتفي مع الحرة، حول تلك المهلة، إن الطريق من تلك المنطقة إلى جنوبي قطاع غزة تستغرق للأصحاء من نصف ساعة إلى حوالي الساعة، مضيفا انه لا يمكن إتمام الإخلاء "من دون توفر سيارات إسعاف مجهزة للمرضى في العناية المكثفة والأطفال الخدج، بجانب ضرورة توفر أماكن يتم نقلهم إليه لمستشفى مؤهل".ولفت إلى أنه "لا يوجد مستشفى مؤهل في جنوبي قطاع غزة، فالحالات الخطرة عادة يتم تحويلها من جنوبي وشمالي القطاع إلى مجمع الشفاء".وأوضح أن المستشفى "محاصر وتمنع إسرائيل عنه كل مقومات الحياة، حتى في ظل الكمية القليلة من الطعام التي سمحت بدخولها للمستشفى"، لافتا إلى أن السلطات المحلية في القطاع "تتحدث عن أن تلك الكمية تكفي 400 نازح داخل المستشفى".وأشار إلى عدم وجود اشتباكات مسلحة داخل المستشفى، لكن بحسب بيانات "الفصائل الفلسطينية المسلحة فهناك اشتباكات بمحيط المستشفى الواقه بالنصف الغربي لمدينة غزة".-(الحرة)