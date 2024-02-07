جيش الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.وزعمت قناة "آي 24" الإسرائيلية، "أن الشاحنات تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) أمس الثلاثاء أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة الشهر الماضي.وقال المكتب في تقرير إن السلطات الإسرائيلية منعت خلال شهر كانون الثاني الماضي 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمالي غزة، وكذلك منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط من القطاع المحاصر.كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الليلة الماضية أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية متجهة إلى قطاع غزة.-(بترا)