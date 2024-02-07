الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

شاحنة مساعدات إنسانية في غزة
شاحنة مساعدات إنسانية في غزة
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وزعمت قناة "آي 24" الإسرائيلية، "أن الشاحنات تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".اضافة اعلان
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش) أمس الثلاثاء أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة الشهر الماضي.
وقال المكتب في تقرير إن السلطات الإسرائيلية منعت خلال شهر كانون الثاني الماضي 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمالي غزة، وكذلك منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط من القطاع المحاصر.
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الليلة الماضية أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية متجهة إلى قطاع غزة.-(بترا)

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