الإثنين 05 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
الإثنين 05 شباط 2024
3:44 م
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة
إصابة جندي إسرائيلي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة. (الجزيرة نت)
اضافة اعلان
الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
Copy
ذات صلة
مستشفى إسرائيلي يستقبل 2642 عسكريا مصابا منذ 7 أكتوبر
23 كانون الثاني 2024
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي غيّر أسلوبه القتالي بغزة
21 كانون الثاني 2024
لماذا يضغط بايدن على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات
16 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
عام على زلزال تركيا وسوريا.. "حالة نادرة" لأحد أعنف الزلزال ؟
منذ1 ساعة
روسيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية
منذ2 ساعة
إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى
منذ8 ساعة
بلينكن في الشرق الأوسط من أجل هدنة في غزة
منذ8 ساعة
الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح
منذ8 ساعة
15 غارة أمريكية بريطانية على اليمن... و"أنصار الله" ترد
منذ8 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
فوائد الثلج للوجه والبشرة.. هل يمكن استخدامه يومياً؟
صحة وأسرة
|
منذ 11 دقيقة
فوائد "مس فلورا" للنساء والرجال
صحة وأسرة
|
منذ 22 دقيقة
كيفية الحفاظ على صحة طفلك في المدرسة
صحة وأسرة
|
منذ 28 دقيقة
إليكم تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة
آخر الأخبار
|
منذ 31 دقيقة
الحنيفات: نعمل بجد لتحقيق تحول شامل في قطاعنا الزراعي
آخر الأخبار
|
منذ 37 دقيقة
عام على زلزال تركيا وسوريا.. "حالة نادرة" لأحد أعنف الزلزال ؟
دولي
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ملفان خطيران في هذا التوقيت
ماهر أبو طير
|
اليوم
أحزاب وقوائم وتحالفات
جهاد المنسي
|
اليوم
فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف
نضال منصور
|
اليوم
التغطية على الجوهر!
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
السابع من شباط
سميح المعايطة
|
اليوم
أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا
ترجمات
|
منذ18 ساعة
حرب بايدن على اليمن
ترجمات
|
منذ18 ساعة
هدية جنوب أفريقيا للعالم
ترجمات
|
منذ18 ساعة
"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر"
ترجمات
|
03 شباط 2024
هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟
ترجمات
|
02 شباط 2024
"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"
ترجمات
|
31 كانون الثاني 2024