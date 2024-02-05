الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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