الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عن مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.


ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 600 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في القطاع المحاصر.

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بإصابة أكثر من 6800 ضابط وجندي إسرائيلي منذ بداية الحرب؛ من بينهم 4716 جنديا من قوات الاحتياط.


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الاثنين، إلى 32782 شهيدا و75298 إصابة، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.


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