الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

قتلى من جنود الاحتلال
قتلى من جنود الاحتلال

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي برتبة رائد احتياط جنوب قطاع غزة.


واعترف الجيش عبر موقعه الرسمي، وتحت بند سُمح بالنشر، بمقتل الضابط بعد إصابته بجروح خطيرة بالمعارك الدائرة جنوب قطاع غزة أمس السبت.

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وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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