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الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
8:43 ص
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 468
قتلى الجيش الاسرائيلي
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.
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وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.-(وكالات)
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