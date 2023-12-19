جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 468

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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.-(وكالات)